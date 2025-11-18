セブンイレブン、真っ黒な“ブラックフード”を販売！ 4日間限定で揚げ物半額セールも＜取材レポ＞
「セブンイレブン」は、11月13日（木）に開催された「ブラックフライデー商品発表会」にてブラックフライデー商戦に初めて本格参入することを発表。黒をモチーフにした「ブラックフード」6品を順次販売するほか、11月27日（木）〜30日（日）の4日間限定で、揚げ物商品3品が日替わりで半額になる「ブラックフライデーキャンペーン」を全国のセブンイレブンにて実施する。また発表会では、料理研究家・もあいかすみが考案した人気の揚げ物を使ったアレンジレシピを試食してきたので合わせて紹介する。
■黒い見た目とおいしさのギャップを楽しむ限定商品
11月4日（火）より順次販売開始されている“ブラックフード”には「ザクチキ（漆黒のWペッパー）」、「黒いすき焼き春巻き」、「お店で焼いたブラッククッキー」、「ブラックメロンパン」、「カレー棒 ブラック」、「ほおばりんぐドーナツ ブラック」の全6品がラインナップ。
どれも真っ黒な見た目のインパクトと味わいの両方にこだわったそうで、戸谷は「この時期ならではの特別感とワクワク感のある商品をお楽しみいただければ」と呼びかけた。
■セブンイレブン初のブラックフライデー
今回が初めてとなるブラックフライデーに合わせた揚げ物の日替わり半額セール。セール初日となる11月27日（木）は「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」が税込108円から税込54円に、11月28日（金）と11月30日（日）は「五目春巻」が税込121円から税込60円に、11月29日（土）は「揚げ鶏」が税込240円から税込120円と人気商品がかなりお得に。
同社の商品本部FF・冷凍食品部マーチャンダイザーの戸谷駿介は、今回の半額セールの目的について「ライフスタイルの変化によって、家族そろって食事をする機会が減少している。そうしたお客さまの生活動線の近くにあるセブンイレブンの店舗の揚げ物売り場に行って、必要なときに必要な分、そして出来たて、揚げたてで買えることを知っていただき、トライしていただきたい」と呼びかけた。
さらに、QC・物流管理本部QC部マネジャー二橋勝寿は、セブンイレブンの揚げ物は、摂りすぎると血中の悪玉コレステロールを増やし、冠動脈系心疾患などのリスクを高めると言われているトランス脂肪酸を低減したオリジナル油を使用していることや、常に酸化値を測定や鮮度のチェックなどを行っていることを説明。揚げ物に欠かせない鶏についても「原材料の時点、加熱後についてもX線を通して異物が入らないように厳選に厳選を重ねて出荷している状況」と語り、安心安全の品質管理をアピールした。
■料理研究家・もあいかすみ考案のアレンジレシピ
発表会では、料理研究家のもあいがセール対象となる揚げ物3品を使ったアレンジレシピを紹介。「さっぱり！おろしポン酢揚げ鶏」はジューシーな「揚げ鶏」に野菜と大根おろしとポン酢を合わせてさっぱりとした味わいに仕上げた一品。実際に試食してみると、さっぱりした大根とジューシーな「揚げ鶏」がベストマッチ。野菜も一緒に食べられて、気になりがちな栄養バランスもしっかり摂れるので、大人から子どもまで楽しめる夕食のメインメニューにもぴったりだ。
もあいは「家庭で作ると中まで火が通っていないか心配で揚げ過ぎてお肉がパサパサしてしまうこともあるけど、『揚げ鶏』を使うとその心配がない」と説明。油を使う手間も、中が生焼けで失敗するリスクもなく、素早く作れるのことをアピールした。
また「パリパリ春巻きのあんかけご飯」は、子どもも大好きな卵スープの味付けを生かした家庭料理で、「卵スープをあんかけにして使用したのもポイント。『五目春巻き』の餡も入っているので、よりダブルの餡でとろっとした感じを楽しめる」とメニューの工夫を説明した。
そのほか、「五目春巻き」を一口サイズに切り、シャキシャキのレタスと出来立てタルタルと共に食べる「春巻きのタルタルサラダ」や、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」にパスタソースとチーズを組み合わせて、まるで洋食店のライスコロッケ風にした「ライスコロッケ風チーズミートご飯」なども紹介。どれも食卓を華やかにしてくれる、アイデアたっぷりのアレンジレシピとなっている。ぜひブラックフライデーのこの機会に、セブンイレブンの揚げ物を手にとって幅広いアレンジと共に味わってみてはいかがだろうか。
