新潟市北区の70代の女性から100万円をだまし取ろうとしたオレオレ詐欺の容疑で、自称・男子中学生が緊急逮捕されました。



緊急逮捕されたのは、自称・滋賀県草津市に住む男子中学生(14)です。警察によりますと17日、何者かが新潟市北区に住む70代の女性の自宅に『息子』を装って「かばんと会社の書類をなくしてしまった。支払いのために100万円必要だ」などとウソの電話を複数回かけました。女性が金融機関で100万円を引き出した後、『息子の代わりの者』を装った男が女性の自宅を訪問。



女性が近くに住む息子に確認したところ詐欺だと気づき、110番通報をしました。その後、JR早通駅の近くで警察が不審な男を発見。職務質問をし、緊急逮捕しました。男は「受け子としてお金を取りにきたことに間違いありません」と容疑を認めています。