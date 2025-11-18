「苦戦した日本戦で多くを学んだ」完敗から中３日…ガーナ指揮官が教え子の韓国エースを警戒「ペナ付近でのFKは要注意」
ガーナ代表のオットー・アッド監督が、11月18日にソウルで行なわれる韓国戦を前に記者会見に出席した。韓国メディア『my daily』が発言を報じている。
０−２で完敗した日本戦から中３日。次なる相手は韓国だ。カタール・ワールドカップのグループステージでは、３−２で勝利を収めているが、当然３年前とは状況が異なる。
アッド監督は「温かい歓迎をいただき感謝している」と韓国サイドへ礼を伝えた上で、次のような考えを示した。
「韓国の強みを分析した。例えば守備にはキム・ミンジェがおり、前線にはイ・ガンイン、ソン・フンミン、イ・ジェソンといった選手がいる。良い試合になるだろう。前回、ワールドカップで対戦した時は勝利したとはいえ、今回は難しい試合になるだろうね」
特に、ハンブルガーSV時代にコーチと選手の間柄だった相手エース、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）を警戒しているようだ。50歳の指揮官は日本戦を振り返りつつ、こうも語った。
「私たちは強いプレッシャーに苦戦した。そこから多くを学んだよ。韓国も同様の戦いをしてくるだろう。プレッシャーが強いため、ビルドアップにはより注意が必要だ。それに韓国の素早い攻守の切り替えや、ペナルティエリア付近でのセットプレーを警戒しなければならない。ソン・フンミンのような選手がいるからね」
モハメド・クドゥス（トッテナム）、トーマス・パーテイ（ビジャレアル）ら主力が不在のガーナ。日本戦で負傷交代したフランシス・アブ（トゥールーズ）に加え、エースのアントワーヌ・セメニョ（ボーンマス）、モハメド・サリス（モナコ）も韓国戦を前に怪我で離脱し、厳しいチーム状態ではあるものの、アジア遠征を２連敗で終えるわけにはいかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】えげつない！ソン・フンミンがボリビア戦で炸裂させた超絶FK弾
０−２で完敗した日本戦から中３日。次なる相手は韓国だ。カタール・ワールドカップのグループステージでは、３−２で勝利を収めているが、当然３年前とは状況が異なる。
アッド監督は「温かい歓迎をいただき感謝している」と韓国サイドへ礼を伝えた上で、次のような考えを示した。
特に、ハンブルガーSV時代にコーチと選手の間柄だった相手エース、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）を警戒しているようだ。50歳の指揮官は日本戦を振り返りつつ、こうも語った。
「私たちは強いプレッシャーに苦戦した。そこから多くを学んだよ。韓国も同様の戦いをしてくるだろう。プレッシャーが強いため、ビルドアップにはより注意が必要だ。それに韓国の素早い攻守の切り替えや、ペナルティエリア付近でのセットプレーを警戒しなければならない。ソン・フンミンのような選手がいるからね」
モハメド・クドゥス（トッテナム）、トーマス・パーテイ（ビジャレアル）ら主力が不在のガーナ。日本戦で負傷交代したフランシス・アブ（トゥールーズ）に加え、エースのアントワーヌ・セメニョ（ボーンマス）、モハメド・サリス（モナコ）も韓国戦を前に怪我で離脱し、厳しいチーム状態ではあるものの、アジア遠征を２連敗で終えるわけにはいかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】えげつない！ソン・フンミンがボリビア戦で炸裂させた超絶FK弾