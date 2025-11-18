演出家の宮本亞門氏（67）が18日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に出演。がんを告知された当時の心境を明かした。

宮本氏は2019年2月下旬、TBSの特番「名医のTHE太鼓判！春の芸能人余命宣告3時間SP」に出演するため、都内で人間ドックを受診。前立腺に影が見つかり、3月上旬に都内の病院で精密検査を受けた結果、同月中旬に悪性腫瘍と判明した。

これに対し、自身は「告知されたときの1週間くらい『魔の不安定期間』とよく言われているんだけど、まず最初は誰もが“何で自分が…”と思うじゃないですか。僕も“何で自分が、悪いことしてないのに”とそういう風に思ってその後まずネットサーフィンしちゃうんですよね、そうすると色々なことが書いてあってそれで混乱に入るっていう時期はありました」と当時を振り返った。

続けて「あと人と喋っているときは元気なんだけど、そのときは夜寝る前に不安になっちゃうというか、もしこの後何年生きられなかったらどうしようとか色々考えてしまうのは人間だから当然あります。ただその後にカウントダウンを考えるのか、まだ生きていることに焦点を当てるのかっていうのは自分の判断になるわけです」と明かした。

さらに、心境の変化については「僕やっぱり悩む方がもったいなくて時間が、だけど悩んじゃうんですよ。“ちょっと(考え方を)変えよう、まだ生きてるじゃない。がんサバイバーになったことによってこんなに生きてることが面白いんだ”っていうのが一段と実感できたので、あれからもっと仕事するようになったし、もっと楽しくなったというのが正直なところです」と話した。