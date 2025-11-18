エルフが１５日、ＪＦＮ「エルフのとりま集合ラジオ！」で本気の口げんかをしてしまい、ファンを心配させた。

２人はラジオの中で、荒川がしゃべっている間のはるの態度について口論に。はるは「普通に聞こうっていう思いで聞いていただけ」というも、荒川は「ラジオやから聞いているだけじゃあかん」。はるは「荒川の方を見てるだけであんぐりって言われたからわからん。聞くしかない時間」などといい、荒川は「すいません、ホンマに腹立ってしまいました」。するとはるが「腹立たれるのが意味分からん。普通に聞いていただけでそれであんぐりって決めつけられたらやり場ない」「今はいったん（荒川に）フルにしゃべってもらった方がいいと思って」「決めつけられて泣きそうとかはしんどい」と主張した。

荒川は「相づちもなく、スカし１パターンでボケを拾うわけでもなく」などといい、はるは「どこの部分？ボケがどうのとか」と完全に戦闘態勢。荒川は「大丈夫です、すいません、意味ないんでこの時間。ラジオ中やから」と反ギレで打ち切ろうとするが、はるは「そういうのが嫌。話し合わないと意味なくない？」などといい、完全なケンカとなってしまっていた。

その後、荒川はＸで「ラジオで喧嘩した事よく大丈夫？って聞いてもらえるので、大丈夫ってゆう動画を上げようと思って初めてコメント欄を見たらちゃんとくらって余計に心配をかけることになりました」と投稿。

そして「これからラジオで喧嘩する人へ」とし「学んだこと。カットしない、その場でちゃんと気持ちを言う 喧嘩しない これかなり大事ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」とつぶやいていた。

その後、ＹｏｕＴｕｂｅでこのケンカについて振り返ったが、この口論は一部カットされていたことから、真空ジェシカの川北から「フルバージョン持ってない？」の問い合わせが来たことを明かしていた。