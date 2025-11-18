桜島の南岳山頂火口で、18日午前11時48分に噴火が発生しました。

噴煙は火口から1600mの高さまで上がり、南東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

１８日１２時から１９日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１８日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １４０ｋｍ １０ｋｍ

▼１８日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １５０ｋｍ １０ｋｍ

▼１８日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １４０ｋｍ ９ｋｍ

▼１８日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ７ｋｍ

▼１９日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） １２０ｋｍ ８ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、曽於市

宮崎県 ：日南市、串間市、都城市

・