『誰カブキ』の#3が放送。Instagramのフォロワー数は243万人を誇り高級時計や高級車を多数所持する男性有名人が、衝撃的な衣装を身にまとい六本木を激走。「背が高い！」「手足が長い」などの声が上がった。

【映像】衝撃の姿の有名男性タレント

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには村重杏奈と福澤朗アナが出演。この日は特別に、福沢アナが実況も務めた。

これまでの放送では、2回続けて五輪メダリストが登場した同番組。今回は、どんな豪華ゲストが六本木を激走するのか、スタジオメンバーが期待して待っていた。

舞台となる六本木の様子を見てみると、そこには真っ赤なカツラを装着した本日のゲストである「誰カブキ」の姿が。福沢アナは「誰カブキにジャストミート！」と絶叫。続けて、福沢アナは「けっこう上背があるように見えますが」と見た目を解説した。森田も「けっこう大きいよね。背が高いよね」と誰カブキは身長が高いことに気づいた様子。村重も「手足がかなり長い」と感想を述べた。

福沢アナは「これは、男性じゃないでしょうか」と予想した。となんとInstagramのフォロワー数は243万人を誇る国民的スターだという誰カブキ。いったいこの男性有名人は何者なのか、注目が集まる！