ライスが進む鉄板ハンバーグが名物！　東京・高田馬場で78歳の店主が家族で営む老舗洋食店

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場の老舗洋食店『キッチン谷沢』です。

家族経営ならではの温もりも味わえる

それは熱々の鉄板に乗せられ、立ち上る湯気と共にやってきた。国産牛肉100％で、しかも赤身部位のミンチを主体にしているから味も香りも濃い。そこへデフォルトで乗るチーズのコクと、丹精込めたデミグラスソースのまろやかさが溶け合った、わんぱくな旨さにライスがみるみる消えていく。

ジャンボ・ハンバーグステーキセット1550円（昼は1300円）

『キッチン谷沢』ジャンボ・ハンバーグステーキセット 1550円（昼は1300円） 高温のオーブンで一気に焼くのが肉汁を逃さぬ秘訣。筑波山麓のコシヒカリを炊いたご飯、厚削りのカツオ節でダシを引いた味噌汁と脇役も抜かり無し

これが馬場口交差点近くの細い路地に看板を出し、半世紀を越えた洋食店の押しも押されぬ絶対エースだ。

料理の味もさることながら、御年78歳になるご主人がキビキビと働く後ろ姿にもパワーをもらえるし、いつも朗らかな女将さんの接客にもホッとする。今じゃ界隈でも少なくなった家族経営の温もりもこの店の味の一部なのだ。

『キッチン谷沢』店主 谷澤親行さん、京香さん

店主：谷澤親行さん、京香さん「お得なサービスランチもありますよ（数量限定）」

『キッチン谷沢』

高田馬場『キッチン谷沢』

［店名］『キッチン谷沢』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-2-15

［電話］03-3208-7610

［営業時間］11時半〜14時（13時45分LO）、17時半〜21時（20時半LO）

［休日］日

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅6番出口から徒歩4分

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

