¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ª¤è¤½100Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTuber¤Ç¡¢»ÒµÜ¤Ë¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¤ê¤Ì¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¡È¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤æ¤¤ê¤Ì&¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È
¡¡2024Ç¯8·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢»ÒµÜ¤Ë4¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤Ç¼ðáç¤Ï¤Û¤Ü¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¤ê¤Ì¡£
Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯11·î15Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤æ¤¤ê¤Ì¤Ï¤ª¤Ê¤«¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍñÁã¤Ë¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¥¿±¤·¤Å¤é¤¤¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ñÀ×¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä º£²ó¡ÄÇ¥¿±¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤ê¤Ì¤ÎÇ¥¿±Êó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ªÂÎÂç»ö¤Ë¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¡Öº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿´¿È·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£