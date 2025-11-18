日本が「世界で最も魅力的な国」1位に！「魅力的な都市」では東京が2位 「魅力的な地域」は北海道が7位に
イギリスの有力旅行雑誌「ワンダーラスト」は、読者投票式のランキング「リーダー・トラベル・アワード」を5日発表し、「世界で最も魅力的な国」として日本が第1位に選ばれた。
日本が1位になるのは、2012年以来13年ぶり。2位はコスタリカで、3位はカナダだった。
1位となった日本について、「東京と京都は依然として観光客を魅了していますが、旅行者たちは今、四国の荒々しい海岸線や、金沢の職人を訪ねる旅、そして日本の魂が最も深く感じられる沖縄の離島へと足を延ばしています。革新性、精密さ、そして伝統が融合した日本は、人々を惹きつけ続けています。日本は、よく知られた名所以外にも好奇心を持って旅をする人々に、その魅力を存分に感じさせ、帰国後も長く心に残る思い出を残します」と評価している。
また、「世界で最も魅力的な都市」では東京が、アルゼンチンのブエノスアイレスに次ぐ第 2 位となった。
他にも、「世界で最も魅力的な地域」では北海道が第 7 位 に選ばれ、「文化・遺産」「美食」のカテゴリーでも、世界で最も魅力的な目的地として、日本が4位となった。
日本が登場するランキングは以下の通り。
●最も魅力的な国
1. 日本
2. コスタリカ
3. カナダ
4. オーストラリア
5. ペルー
6. 南アフリカ
7. アメリカ合衆国
8. ニュージーランド
9. ブラジル
10. エクアドル
●もっと魅力的な都市
1. ブエノスアイレス
2．東京
3．シドニー
4．ケープタウン
5．バンクーバー
6．シンガポール
7．マラケシュ
8．リオデジャネイロ
9．キト
10．香港
●最も魅力的な地域
1. アルバータ州
2. クイーンズランド州
3. カリフォルニア州
4. ブリティッシュコロンビア州
5. アメリカ南部
6. 南オーストラリア州
7. 北海道
8. アブダビ
9. フロリダ州
10. サラワク州
●「文化・遺産」が魅力的な都市
1. ギリシャ
2. フランス
3. ドイツ
4. 日本
5. イタリア
6. サウジアラビア
7. ペルー
8. オマーン
9. インド
10. トルコ
●「美食」が魅力的な都市
1. スペイン
2. フランス
3. イタリア
4. 日本
5. 韓国
6. メキシコ
7. ギリシャ
8. タイ
9. ウェールズ
10. トルコ
ランキングを発表したワンダーラストは、1993 年に創刊され、印刷版とデジタル版を合わせた発行部数で英国最大の旅行雑誌。