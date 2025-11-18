今回は、異常なくらい食べてしまう「食い尽くし系」の夫と別居したエピソードを紹介します。

「俺より子供が大事なの？」と言われ、唖然…

「食欲が異常で、家のものを何でも食べちゃうウチの夫。最近私は妊娠が発覚したのですが、私の食事まで夫が食べてしまうので、『赤ちゃんのためにもう少し栄養をとりたい』『食べる量減らしてよ』と夫に伝えました。

すると、『メシくらい腹いっぱい食わせろよ！』『俺より子供が大事なの？』『妊娠中は食べる量が少ない方がいいんだ』と、自分勝手なことばかり言ってきて、あきれましたね。

夫と一緒に暮らすとストレスがたまるだけでお腹の子によくないし、食べ物を全部食べられちゃうので、今は夫とは別居中（実家にいます）です。夫には『実家で静養したいから』と別居の理由を伝えていますが、離婚も視野に入れています」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2023年12月）

▽ 妊娠中のストレスは禁物ですし、しばらく夫と離れて暮らした方が安心かもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。