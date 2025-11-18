ジェームズ・ハーデンがNBA歴代11人目の通算2万8000得点を突破…トップ10入りも間近

11月18日（現地時間17日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズは、敵地エックスフィニティ・モバイル・アリーナで臨んだフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦を108－110で落とし、2連敗を喫した。

クリッパーズはブラッドリー・ビール（左股関節）が残り試合全休、カワイ・レナードがケガの管理で欠場。ルーキーのコービー・サンダーズ（2ウェイ契約）を先発起用し、3本の3ポイントシュート成功を含む計17得点を残した。

この日もジェームズ・ハーデンはチーム最多の28得点に6リバウンド5アシスト2ブロックと奮戦。さらにイビツァ・ズバッツが14得点13リバウンド、ジョン・コリンズが11得点7リバウンド、ニコラ・バトゥームが11得点6リバウンドをマーク。

ハーデンは15日のダラス・マーベリックス戦で41得点14リバウンド11アシストのトリプルダブルに2ブロック、続く17日のボストン・セルティックス戦でも37得点7リバウンド8アシストと爆発していた。

シクサーズ戦を迎える前の時点でレギュラーシーズン通算2万7999得点としていた36歳は、第1クォーター残り10分15秒にボールプッシュから自ら持ち込んでレイアップを決めたことで、NBA史上11人目の通算2万8000得点を突破。

シクサーズ戦を終えて、ハーデンは通算2万8027得点とした。前試合を終えた時点で平均26.0得点6.3リバウンド9.0アシストを残すベテランガードは、あと263得点でカーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか／2万8289得点）を抜き、NBA歴代10位へ順位を上げることとなる。

今後ハーデンがケガなどで長期離脱でもしない限り、あと10～11試合でカーメロの記録を超えて歴代トップ10スコアラーの仲間入りを果たすことになるはずだ。

【動画】通算2万8000得点を突破したハーデンのショットはこちら！