『べらぼう』胸熱な「そうきたか！」源内生存説で笑顔が戻った蔦重夫婦に対し、闇堕ちの歌麿…【前編】

「大河べらぼう」第44回『空飛ぶ源内』。残すところ4回になった今、ファンの心を鷲掴みにする、まさかの胸熱な「そうきたか！」展開となりました。

このドラマ、“べらぼう”なのは主人公の蔦屋重三郎（横浜流星）ではなくて、実は脚本の森下佳子さんだったのか……と思わされる内容でしたね。この1年間、「べらぼう」を観てきた視聴者にとっては、“ご馳走が詰まったおせちの重箱”のような回だったと思います。

浮上した平賀源内（安田顕）生存説、笑顔が戻った蔦重夫婦、 “おっかさん”の優しさ、“もう一度会いたいあの人たちが”ゾクゾク登場、闇堕ちした歌麿、傀儡師アベンジャーズの爆誕……このドラマらしい笑いあり、ミステリー展開ありの盛りだくさんだった『空飛ぶ源内』。

蔦重夫婦と支えた人々、荒んだ歌麿に注目した【前編】、源内が結んだ“縁”が生んだアベンジャーズとまさかの“写楽チームの誕生【後編】に分けて、考察したいと思います。

“おっかさん”が教えてくれる「生きることは食べること」

流産後、食べる気力を失いやつれていくてい（橋本愛）。そんな時、耕書堂に蔦重のもう一人の“おっかさん”・ふじ（飯島直子）らが、いろいろなお菓子を詰め合わせた箱を持参して訪れました。

小さなお菓子箱を「子供はお菓子が好きだから」と仏前にお供えしてから、余計なことは言わず、大きなお菓子箱を開き、「さ、みんなで食べよ」という自然に誘います。ていさんも、小声で「私も…」と言います。「ん。」と微笑み、紙の上に菓子を置き差し出すふじ。

今までの中で、一番優しくて全てを包み込むような、“おっかさん”の「ん。」

その「ん。」と口の中に広がる甘さで、涙ながらに菓子を噛みしめるていの気張っていた心がほどけていくのが伝わってきました。泣けてよかった、食べられてよかったと、観ている方が救われた気持ちになりました。

今でこそ、甘いものは脳にとって即効性のあるご褒美といわれていますが、この当時は科学的な証明などなかったでしょう。ふじさん、妓楼でよくお菓子を食べていましたね。務める女郎たちの悲しい・切ない・理不尽な出来事をたくさん現場で見てきたふじだからこそ、甘いものが心を慰め癒してくれると体感して知っていたのでしょう。

この場面、歌麿が（染谷将太）家の縁側で、“おっかさん” ・つよ（高岡早紀）の握ったおにぎりにそっと手をのばして食べていたのを思い出します。

どんなに悲しみや絶望に支配されても、生きていかなければならない。そして「生きることは食べること」とばかりに、 “おっかさん”がそっと差し出してくれるおにぎりやお菓子。

つよとふじの二人の“おっかさん”の優しさが、子の凍った心をじわっと温めて癒す、歌麿とていが、 “対”になっていると感じさせた場面でした。

鬼展開で知られる森下脚本ですが、 こんなさりげない場面を丁寧に描くところも魅力ですね。

蔦重夫婦に“希望”をくれた『空飛ぶ源内』

ていが元気を取り戻すとともに、蔦重の顔にも生気が戻ってきます。さらに、この夫婦の “生きる”気力を取り戻したのが平賀源内生存説。

耕書堂を訪ねてきた駿府生まれの貞一（十返舎一九／井上芳雄）が、源内が作ったという『相良凧』（田沼意次城下町の相良独特の凧）を持ってきたことがきっかけでした。

蔦重は、次々に、杉田玄白（山中 聡）、太田南畝（桐谷健太）、北尾重政（橋本 淳）らと会い、源内生存の可能性を追います。表情もイキイキしてきましたね。

秋田に戻った朋誠堂喜三二（尾身としのり）には手紙を書き、その返事が来ました。蔦重が読み上げていると思いきや、部屋に入ってきた喜三二が自分で読んでいて、蔦重が「何でてめえで返事持ってくんですか？」には、笑わされました。

ひさびさに、「べらぼう」らしい“笑い”が戻ってきた場面でしたね。

蔦重夫婦が、鳥山石燕（片岡鶴太郎）の遺作となった雷獣の頭に、源内のトレードマークだった細い髷が描き込んであったことを話合いながら、「絵師になっているかも」と、謎解きに夢中になっていくのも嬉しい展開だったと思います。

蔦重が平賀源内生存説に希望を見出し、探ろうと動き始めるといろいろな仲間が助けようとしてくれました。

手代で居候の滝沢瑣吉(のちの曲亭馬琴／津田健次郎)も、店の暗いムードを変えようと彼なりに頑張ります。ちょっと見当違いなのですが、あの明るさや強引さは、暗くなった耕書堂にとっては救いだったかもしれません。

そして、手代のみの吉（中川 翼）は、「歌麿がいない今、自分も頑張らねば」と本のアイデアをいろいろ出して、蔦重に差し出します。耕書堂を守り支える意識が着実に育っているみのきち。これも、蔦重が大切にしてきた源内の教え「書をもって耕す」の成果。蔦重本人だけではなく、みのきちにもこの教えは引き継がれていたのでした。

ここ数回、視聴者からは「鈍感！」と非難された蔦重。けれど、彼の才能や仕事の軌跡を正当に評価し手助けする仲間はちゃんといます。

そんな蔦重に、ていは歌麿が「恋を描いた」美人画の下絵を仕上げて売ることを提案。歌麿がどんな色や柄を好み、どういう仕上げにしたいか「旦那さまが誰よりもわかっている」と。躊躇する蔦重に、仕上がりを見てやはり蔦重と組みたいと戻ってくるかもと提案します。「何もしないで戻ってくるとでも？」と。

闇堕ちして独りになっていく歌麿

一方、自分から蔦重を見切ったことで孤独に追い込まれていったのが歌麿でした。遊郭で本屋を呼び賑やかな宴を開き「派手に紙花（客の祝儀）をばら撒いた者から仕事を受ける」と豪語。本屋たちがこぞって紙花を撒き、花魁たちは「こんな宴席はひさしぶり」と喜びます。

歌麿の据わったような暗い眼差しと「派手にばら撒け」とドスの効いた声で、皆に命じる様子は、まるで花や虫などを見つめて“その命を写しとろう”としながら描いている絵師の姿とは、別人のよう（SNSでは「麒麟が来る」の信長が再来したようだと話題に）でした。

そんな宴の席で、鶴屋（風間俊介）に自分の下絵を蔦重が彩色柄入れして仕上げた作品『歌撰恋之部』を見せられ、しばし見入っていました。

「さすが蔦重、俺の好みを分かってるな」という驚きともに、「俺の好みは熟知しているくせに、何で俺の気持ちはまったく分かんねえのかな」という怒りの両方が込み上げたような表情でした。

絵のサインが「歌麿の名前より蔦屋の印が上にある」ことを指摘したのになぜ直さないんだ！という意見もありますが、そこは決別した大きな理由ではないでしょう。蔦重も「どういう売り方をするかによって絵師の名前と版元の印の位置は変わる」と説明してました。

版元印は「責任者が誰であるかを明確にする」もの。この当時、美人画に「看板娘の名前や店の名を入れて宣伝してはいかん」というお達しも出ています。

『歌撰恋之部』が幕府に文句を付けられないよう、責任者は自分ですという意味で歌麿の名前よりも上に配置したのではないでしょうか。もしくは、「お前は今でも蔦屋の仲間だ」という意味を込めたのか、「お前は、印の上下で怒っていたわけじゃあねえよな」というメッセージなのか、いろいろ推測できます。

歌麿が「売るつもりはない」と蔦重にあげた下絵を「勝手に売るなんて」と怒る意見もありますが、そもそも蔦重は下絵が自分への恋文だとは思っていません。

いい出来栄で評判になれば、約束してきた「江戸一の絵師にする」のサポートになるし、蔦重と離れてフリーになる歌麿にはいい宣伝になり、店にとっても収益になりますし。

しょげたような西村屋万次郎が不憫だった

鶴屋は、歌麿が破った絵を持ち帰り蔦重に渡し「仲直りの橋渡しになるかと思った」といいます。「けど、あいつ、吉原で紙花撒いてくれたんですね」と、蔦重。

そこはちゃんとわかっている“兄”でした。穏やかな表情で、破られた絵を胸元にしまったのも印象に残りました。

今回、荒んだ歌麿の豪遊お座敷場面で一番可哀想だったのは西村屋万次郎（中村莟玉）でした。純粋に歌麿と仕事ができると喜び、キラキラした瞳でアイデアを出していたのに。

歌麿の「一番紙花まいたやるから仕事引き受けるぞ〜」の盛り上げに「うちには描いてくださるんですよね」と念を押したのに確約してもらえず。蔦重より万次郎の提案が面白いと引き合いに出したのですから、クリエーターとして本屋との約束は守らないと。

蔦重を見切ったことで自分のほうがダメージを受けてしまった歌麿。昔のように「自分を売って」荒んでいく彼はこれからどうなってしまうのでしょうか。

そんなある日、耕書堂の店内に風呂敷に包まれた箱が置き忘れられます。その中身が、あの源内作の『死を呼ぶ手袋』の原稿であったことから、蔦重は「源内先生は生きているに違いない」と確信します。

【後編】に続きます。