ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë¤ÏÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Ä©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤¬ÂçµÍ¤á¡£¡Ö¾´ý¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï£²¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÅìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡½¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¤Î°ìÀï¤Ï95¼ê¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ò£µ¾¡£°ÇÔ¤È¤·¡¢ºÇ½ª¶É¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿û°æÈ¬ÃÊ¤Î¹©É×
±ÊÀ¥¶åÃÊ°Ê³°¤Î£¶Ì¾¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëº£´ü¤Î¥ê¡¼¥°¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï»Ä¤ê£²¶ÉÃæ£±¶É¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤ì¤Ð²¦¾Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Î20ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢¸å¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿û°æÈ¬ÃÊ¤¬¹©É×¤òÈäÏª¡£Èô¼Ö¤ò¿¶¤ë°ÌÃÖ¤òÊÝÎ±¤·¤¿¤Þ¤Þ±¦¶ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï½øÈ×¤ÎÍðÀï¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤»Ø¤·²ó¤·¤Ç¡ÊÁ°Îã£±¶É¡Ë¡¢È×¾å¤ÏÎÏÀïÄ´¤Î³Ñ¸ò´¹¿¶¤êÈô¼ÖÂÐµïÈô¼Ö¤ÎÂÐ¹³·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿û°æÎ®¤Î½øÈ×½Ñ¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àè¼ê¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¨¿Ø¤Ë¥¹¥¤¢¤ê¤È¸«¤ë¤äÂçÃÀ¤ÊÂÇ³«ºö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤¹¡£Å¨¿Ø°ìÃÊÌÜ¤Ë³Ñ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¶ðÁÈ¤ß¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¶¯¤¤°ì¼ê¡£¤³¤Î¼ê°Ê¹ß¤Ï¸å¼ê¤Ë·ÁÀª¤Î¿Ë¤¬¿¶¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤±ÊÀ¥Î®¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡û¥«¥é¤¤»Ø¤·²ó¤·¤Ç±ÊÀ¥²÷¾¡
Ç´¤ê¶¯¤¤»Ø¤·²ó¤·¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ë¿û°æÈ¬ÃÊ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¶ÉÌÌ¤ÎÊ£»¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÎÍø¤¤¤¿¹¶ËÉ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ê·ø¤¤ÄìÊâ¤ÇÅ¨Îµ¤ÎÆ¯¤¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥¸¥Ã¤È¿â¤ìÊâ¤ÇÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬¥«¥é¤¤¾¡¤ÁÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¼õ¤±¤ËÅ¬¤·¤¿¶ð¤Î¤Ê¤¤¿û°æÈ¬ÃÊ¤ÏÇ´¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï18»þ11Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤Î´ó¤ê¤òÇ§¤á¤¿¿û°æÈ¬ÃÊ¤¬ÅêÎ»¡£°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢´ËµÞ¼«ºß¤Î»Ø¤·²ó¤·¤Ç¿û°æÎ®ÎÏÀïºö¤ò¤¤¤Ê¤·¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î²÷¾¡Éè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£µ¾¡£°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÏºÇ½ª¶É¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¶É¸å¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÙÉ¹³¤·¤¿À±¼è¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
£²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î²¦¾Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¡¢Æ£°æ²¦¾¤È¤Ï£·ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÂè66´ü°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕ²¦°ÌÀïÂè£µ¶É¤Î¤â¤Î Äó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
