「とりあえずビール」がこんなに大変なことだとは……。『ばけばけ』（NHK総合）第37話では、ヘブン（トミー・バストウ）ご所望の“ビア”探し後編。トキ（髙石あかり）は、はたしてビアを見つけることができたのか？

参考：明日の第38話では、トキが再びヘブンを怒らせクビの危機

“ビア”っぽいものを求めて、サワ（円井わん）まで召喚したトキだったが、残念ながらお目当てのものはなかった。相手が何を言っているかわからないし、言いたいことの見当がつかない。いまクビになるわけにいかないトキの頭にアイデアがひらめいた。

絵で伝える。これなら言葉が通じないヘブンにもわかるし、双方向のやりとりが可能だ。フミ（池脇千鶴）が内職で描いていた絵から着想を得て、トキは自分が困っていることを伝えると、ヘブンもすぐ察して瓶ビールの絵を描く。“ビア”が飲み物であることを知ったトキは、錦織（吉沢亮）から売っている店を聞いて、さっそく買いに行った。

ビールを含むアルコール飲料は医薬品として扱われており、劇中では山橋薬舗に置いてある設定だ。店内には薬以外にも舶来の珍しい品物が陳列されており、興味深い品ぞろえ。店主の山橋才路（柄本時生）から瓶ビールを買い求めたトキは、帰宅したヘブンにビールを出そうとするが、ここでハプニングが発生する。

瓶を振った時点で予想できたように、勢いよく飛び散った泡にヘブンは絶叫、つられてトキも悲鳴をあげる。大事にしていたイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の写真が濡れそうになって、ヘブンのテンションは目に見えて下降。「シジミ、ジョチュウ、ナイ」「ゴクロウサマ」でトキは顔面蒼白になる。

必死に説得しつつトキは家を飛び出して山橋薬舗へ。そこにヘブンもやってきて、その場で山橋を交えて酒盛りが始まる。トキのビール初体験はほろ苦いものだった。やっとのことでビールにありついたヘブンは、上機嫌で表通りに出てスキップをはじめる。トキもやるように促されるが、慣れないステップに苦戦。熱心に教えるヘブンと必死なトキ、それを眺める人々のコントラストがツボだった。

トキにとって首の皮一枚でつながった女中の仕事である。ビア騒動のくだりについて、最初から錦織に聞けばいいのにとか、錦織が同居すればいいんじゃないかと考えるのは野暮である。いろいろうまくいかないのを、どうにかして生きていくのが人生だ。ビールとスキップで、トキとヘブンも仲良しになれるかもしれない。（文＝石河コウヘイ）