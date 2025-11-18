水野真紀、「腸内環境の向上に役立つ」手作り“保存食”を紹介 おすすめアレンジにファン驚き「その発想はなかった」
俳優の水野真紀（55）が17日、自身のブログを更新。手作りの「腸内環境の向上に役立つ」一品を公開した。
【写真】「想像しただけで美味しそう」水野真紀が作った「生はちみつ漬けナッツ」
水野は「近所のS屋さんで少し安くなっていたナッツを はちみつ漬けにします」と書き出し、手作りの「生はちみつ漬けナッツ」を紹介している。
「はちみつには 腸内環境の向上に役立つと言われているオリゴ糖が含まれているそうです！」と伝えながら、瓶に詰めたミックスナッツにはちみつをかける様子を披露。
寒さで固まったはちみつも「最初に投入した結晶化はちみつはそのままで。結晶化したはちみつをまとったナッツもジャリっした食感が楽しくて これもまた良し」（原文ママ）と ポジティブにコメントしていた。
最後には「はちみつが染み込んだ胡桃はしっとりとした優しいお味となり最高です はちみつ漬けナッツ？ハニーナッツ？ここ数ヶ月ハマってよく作っています。クリームチーズに乗せて食すのも トーストやクラッカーの上にクリームチーズを塗り 薄〜く切った羊羹＆ハニーナッツを乗せるのもお勧めです。お試しください〜」とおすすめアレンジを紹介している。
楽しみ方がまだまだありそうな「生はちみつ漬けナッツ」に、ファンからは「この季節（少し寒さを感じ、乾燥してくる）のハチミツはありがたいですね」「蜂蜜漬けナッツ。クリームチーズと…想像しただけで美味しそうです。ビールにも…あちゃー」「えっ？羊羹？羊羹！…その発想はなかったです（笑）」などのコメントが寄せられていた。
