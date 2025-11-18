ソニーマーケティング株式会社は11月18日（火）、第2回「THE NEW CREATORS」の作品募集を開始した。2026年3月16日（月）まで、写真もしくは映像作品の応募を受け付けている。

新しい才能を見出し、新たな創作活動を支援することを目指したアワード。「クリエイターと“感動”の未来を共創していくこと」を目的として2024年11月に設立。今回が2回目の開催となる。

写真・映像で各3部門、計6部門を用意。写真部門では「U25」を廃止して「組写真」部門を新設した。なお、今回から写真作品と映像作品の複数部門での応募も可能になった。

昨年に引き続き、撮影機材に制限のないオープン形式での募集となる。例えばスマートフォンで撮影した作品も受け付けるとしている。年齢や経験、プロフェッショナル/アマチュアも不問。

審査員は写真部門が川島小鳥さん（写真家）、志賀理江子さん（写真家）、映像部門は大喜多正毅さん（映像作家）、大友啓史さん（映画監督）。

賞・副賞については、グランプリ賞金を昨年の50万円から100万円に増額。U25賞とソニー・ミュージックレーベルズ特別賞を新設した。

またTHE NEW CREATORSはソニーグループ4社による共同開催ということもあり、“ソニーならでは”の各種体験も副賞として用意している。ロンドンで行われるソニーワールドフォトグラフィーアワードの表彰式への招待、アーティストのミュージックビデオなどの撮影体験などがある。

アワード名

第2回 THE NEW CREATORS



募集期間

2025年11月18日（火）～2026年3月16日（月）



部門

写真作品

映像作品

賞・副賞

グランプリ

優秀賞

入賞

U25賞

佳作

ソニー・ミュージックレーベルズ特別賞

ネイチャー部門：自然風景、植物や野生動物など自然をテーマに据えた作品 自由部門：被写体に制限はなく、あなたの限りない想像力を発揮した作品 組写真部門：4枚の写真を組み合わせ、1つのストーリーやテーマを表現した作品イマジネーション部門：ポートレートムービー、ドラマ、Vlogなど自由で幅広い作品 ドキュメンタリー部門：特定の取り組みや課題に対してテーマを設定し、取材や記録をもとに構成した作品 ショート部門：60秒以内の映像で、みる人の心をつかむ作品入賞人数：写真部門、映像部門で各1人 賞金：100万円 副賞：α7R VもしくはFX3、カメラ・レンズの機材サポート（2年）、ソニー・イメージング・プロ・サポート（2年無料）、ソニー関連各社ならではの“特別な体験”入賞人数：写真部門、映像部門で各2人 賞金：20万円 副賞：カメラ・レンズの機材サポート（2年）、ソニー・イメージング・プロ・サポート（2年無料）、ソニー関連各社ならではの“特別な体験”入賞人数：写真部門、映像部門で各3人 賞金：5万円 副賞：ソニー・イメージング・プロ・サポート（2年無料）、ソニー関連各社ならではの“特別な体験”入賞人数：写真部門、映像部門で各1人 賞金：5万円 副賞：ソニー関連各社ならではの“特別な体験”入賞人数：写真部門、映像部門で各30人 副賞：ソニーポイント1万円分入賞人数：写真部門、映像部門で各1人 副賞：ソニー関連各社ならではの“特別な体験”