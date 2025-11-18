

音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』

音楽座ミュージカルの代表作『マドモアゼル・モーツァルト』が2026年5～7月 全国で上演される。モーツァルト役の候補者が発表された。



「マドモアゼル・モーツァルト」は音楽座ミュージカルの代表作の一つ。2021年には明日海りおの主演で上演され、多くの注目を集めた作品だ。

音楽座ミュージカルによる上演は2008年以来、実に18年ぶり。

今回の新演出版では、『リトルプリンス』で初めてタッグを組んだ振付家・KAORIaliveを迎え、よりエモーショナルでダイナミックな世界観を創り上げる。また、音楽は小室哲哉・高田 浩・山口葰也が手がける。

今回発表されたモーツァルト役の候補者は、岡崎かのん（おかざき かのん）／木村弥素子（きむら やすこ）／森 彩香（もり さやか）／山西菜音（やまにし なお）ほか一名。

2026年5月の町田でのプレビュー公演を皮切りに、大阪、名古屋、広島、東京で上演される。

公演の詳細は公式サイトで。

https://ongakuza-musical.com/works/mm

（文：エントレ編集部）