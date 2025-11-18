森彩香・山西菜音など モーツァルト役〈候補者〉発表 音楽座ミュージカルの代表作『マドモアゼル・モーツァルト』2026年5～7月 全国で上演
音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』
音楽座ミュージカルの代表作『マドモアゼル・モーツァルト』が2026年5～7月 全国で上演される。モーツァルト役の候補者が発表された。
「マドモアゼル・モーツァルト」は音楽座ミュージカルの代表作の一つ。2021年には明日海りおの主演で上演され、多くの注目を集めた作品だ。
音楽座ミュージカルによる上演は2008年以来、実に18年ぶり。
今回の新演出版では、『リトルプリンス』で初めてタッグを組んだ振付家・KAORIaliveを迎え、よりエモーショナルでダイナミックな世界観を創り上げる。また、音楽は小室哲哉・高田 浩・山口葰也が手がける。
今回発表されたモーツァルト役の候補者は、岡崎かのん（おかざき かのん）／木村弥素子（きむら やすこ）／森 彩香（もり さやか）／山西菜音（やまにし なお）ほか一名。
2026年5月の町田でのプレビュー公演を皮切りに、大阪、名古屋、広島、東京で上演される。
公演の詳細は公式サイトで。
https://ongakuza-musical.com/works/mm
（文：エントレ編集部）
音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』
【原作】福山庸治『マドモアゼル・モーツァルト』
【演出】相川タロー・ワームホールプロジェクト
【脚本】横山由和・ワームホールプロジェクト
【音楽】小室哲哉・高田 浩・山口葰也
【振付】KAORIalive
【ホームタウンプレビュー公演】
町田市民ホール
5月24日（日）13:00
【大阪公演】
梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
7月10日（金）14:30
7月11日（土）13:00
【名古屋公演】
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
7月16日（木）18:30
【広島公演】
JMSアステールプラザ 大ホール
7月19日（日）13:00
【東京公演】
IMM THEATER
7月24日（金）18:30
7月25日（土）12:00/17:00
7月26日（日）11:00/15:00
公式サイト
https://ongakuza-musical.com/works/mm