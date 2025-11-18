米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサーの大橋未歩（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。手料理の写真を公開した。

大橋は「とにかく節約しているのでひたすら自炊」と書き出し、「Weee！というオンラインスーパーアプリなら食材が安く買えるので、そのアプリで食材を一気に買い込み、どう違う料理に化けさせるかが勝負！」と数々の料理の写真をアップ。「この食材同士を組み合わせるのがテトリスみたいでおもろい。で、よく見たら食材だいたい一緒」とぶっちゃけた。

そして「私は薄味派なので薄めに作って、夫にはお皿と一緒に塩胡椒をボンって渡しちゃう」と告白。「作るのは楽しいけど味覚に自信がないから好みの塩加減で食べて欲しい 健康には気をつけてほしいですけどね」と続けた。

また「アメリカで困るのが、ごぼうとか日本には当たり前にある食材が無かったりすること。大好きなきんぴらごぼうは作れないから ごぼうの代わりにセロリを使ったりだましだましやっとります笑」と明かし、「アメリカのセロリが香り高くてとても美味しいのが発見だった！」とつづった。