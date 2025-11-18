»Ô³¹ÃÏ¥¹¥ë¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¹ñÆ»4¹æÀÜÂ³¡ª ÅìËÌÆ»¤â¶á¤¯¤Ê¤ë¡È¹ñÆ»108¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡É12·îÁ´Àþ³«ÄÌ
»Ä¤ê1.6km¤¬³«ÄÌ¤Ø
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìËÌÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÀçÂæ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡¢·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¹ñÆ»108¹æ¸ÅÀîÅì¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ô³¹ÃÏ¥¹¥ë¡¼¡Û¸ÅÀîÅì¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î³«ÄÌ¥ë¡¼¥È¤ò¸«¤ë¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë
¡¡¹ñÆ»108¹æ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢Âçºê»Ô¡¢½©ÅÄ¸©ÅòÂô»Ô¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë»ê¤ëÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¸ÅÀîÅì¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Âçºê»ÔÆâ¤Î¸ÅÀîÄá¥öÔÃ¡Ê¤Ä¤ë¤¬¤½¤Í¡¢¹ñÆ»108¹æ¸½Æ»¡Ë¤«¤é¸ÅÀî°ðÍÕ¡Ê¹ñÆ»4¹æ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î5.1km¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£ÅìÂ¦¤Î3.5km¤Ï2020Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÀ¾Â¦¤Î»Ä¤ê1.6km¤¬³«ÄÌ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂçºê»ÔÃæ¿´Éô¤ò±ª²ó¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìËÌÆ»¤«¤é¤À¤È¡¢»°ËÜÌÚ¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤«¤é¹ñÆ»4¹æ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ÈþÎ¤Ä®¤äÍ°Ã«Ä®ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀçÂæ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤òÄÌ²á¤¹¤ë¹ñÆ»108¹æ¡Ê¸½Æ»¡Ë¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ËýÀÅª¤Ëº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Á´Àþ³«ÄÌ¤Ç¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ä»ö¸Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡