ロッテの西川史礁選手が結婚したことを発表しました。お相手は学生時代から交際を続けていた方です。

西川選手は18日、自身のインスタグラムを更新し結婚を発表。「いつも温かいご声援をありがとうございます。 私事ではありますが、2025年6月2日に学生の頃からお付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」とコメント。さらに「これからも、家庭を持つ身としてより責任を持った行動を心掛け、大好きなこのチームで少しでも多く喜び合えるよう真摯に野球と向き合ってまいります。引き続き温かいご声援をいただけますと幸いです。」とコメントしました。

球団発表によると、西川選手は学生最後の日にプロポーズし、6月2日に入籍したとのことです。

西川選手は龍谷大平安高校から青学大に進学し、2024年ドラフト1位でロッテに入団しました。プロ1年目、22歳のルーキーとして迎えた今季は、108試合に出場し、444打席417打数117安打、3本塁打、打率.281をマークしました。ルーキーイヤーから規定打席に到達しました。

また侍ジャパンメンバーとしても起用され、11月に行われた韓国との強化試合でもスタメン出場を果たしタイムリーヒットなどを記録し大きくアピールに成功していました。