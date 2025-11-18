シリーズSDGs、地球を笑顔にするウィークです。長野県の中山間地域で野菜を育て、好きが高じてJAの正会員にもなった中学3年生がいます。彼の思いとは…

飯沼永遠さん

「安納芋です。1年かかっているので、大きくなってうれしい」

長野県安曇野市の「中学生農家」飯沼永遠さん（15）。

飯沼永遠さん

「（農業の魅力は）収穫するのもおもしろいし、種まきも『これからやるぞ』みたいな感じでおもしろい」

幼いころから父や祖父について畑へ行き、土遊びをして育ちました。

飯沼永遠さんの父 竜也さん

「手伝いしているなら、自分で野菜を作ってみればと言った。そこから始まり、周りの人も認めてくれて、それでJAの正組合員になって」

見よう見まねで野菜を育てるようになり、小学4年生のときには年間50日以上農業に従事し、JAの正組合員に。中学生になったいまも、夏場は学校から帰ると収穫に汗を流し、朝は登校前に直売所へ出荷します。

飯沼永遠さん

「（Q.きょうは何の野菜を持ってきたんですか？）ジャガイモと唐辛子です」

65歳以上がおよそ7割を占める組合員の中で、たった一人の中学生。年間20種類、およそ1万5000点と、トップクラスの出荷をしています。

買い物客

「おいしいですよ。この前、ピーマンの肉詰めにした。あっという間に終わっちゃって、おいしかったです」

永遠さんはおよそ0.5ヘクタールの畑で野菜の栽培を任されていて、近年の農薬や肥料の価格高騰にも頭を悩ませます。

飯沼永遠さん

「野菜価格は一気に上げられない。今年、少し上げた。（でもファンの人もいるし）上げづらい」

農家の高齢化や担い手の減少も他人事ではありません。

飯沼永遠さん

「この畑はネギを作っていた（近所の）おじいちゃんが耕作していた。高齢で、体や腰が悪くなっちゃって、このネギごとやってくれないかと言われた。草だらけにしちゃってももったいないし、せっかくなら、いい畑で使ってあげようという気持ちになる」

一部では農地を集約し、効率的な農業を行っているところもありますが、永遠さんは中山間地域の畑を大切にしたいと話します。

飯沼永遠さん

「平たんな所の方が簡単かもしれないけど、標高が高い所の方がおいしい野菜もできる。やりたいことができるのが、一番農業のいいところ、（農業は）自由にできるのがいいと思うので、続けようと思っています」