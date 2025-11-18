木村拓哉が自身のInstagramを更新し、タクシー移動中の最新ショットを公開した。

【画像】木村拓哉のタクシー移動ショット／『TOKYOタクシー』ではタクシー運転手を演じる／普段は専用車で移動

■まるで映画のワンシーン。タクシーから穏やかな表情で外を見つめる木村拓哉

これまでも車内での姿をたびたび投稿しているが、専用車と思われるショットが多い。今回は珍しくタクシー移動の様子が写されており、その自然体な表情がひときわ印象的だ。

投稿では、シートベルトを締めて窓の外を眺める穏やかな表情を捉えた1枚を掲載。「リアルTOKYOタクシーに乗って、とある場所へ。今日も暖かそうな感じですね…。」と、自身が出演する映画『TOKYOタクシー』になぞらえたコメントを添えており、多忙な日々の中でふと訪れた静かな移動時間を切り取ったような空気感が漂っている。

この日の木村は、薄色のサングラスに黒の襟付きアウターをさらりと着こなした落ち着いたスタイル。柔らかな自然光が差し込む車内で外を静かに見つめる姿は、まるで映画のワンシーンを思わせる。

■マスク姿も披露！「タイミングで内視鏡検査」

さらにストーリーズでは、「タイミングで内視鏡検査！」と報告し、マスク姿のアップショットも公開。夜には愛犬との散歩ショットも投稿しており、健康管理と日常を大切に過ごす木村らしい一面がうかがえる。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■映画『TOKYOタクシー』でタクシー運転手を演じる木村拓哉

■普段は専用車で移動している木村拓哉