吉本新喜劇の小寺真理さんが自身のインスタグラムで、写真集撮影を前にしたダイエットの成功を報告しました。



【写真を見る】【 吉本新喜劇・小寺真理 】 「ダイエット終了」「明日から写真集の撮影です！」 2か月間のトレーニング





小寺さんは投稿で「ダイエット終了 明日から写真集の撮影です！」とコメント。2か月間のダイエット期間を経て、満足のいく体型に仕上げたようです。



投稿された画像では、小寺さんが自室の全身鏡の前に立ち、黒いスポーツトップとショートパンツを身につけた姿が写されています。紫色のふわふわしたスリッパを履き、片手にスマートフォンを持っている様子が確認できます。







小寺さんは「是非遡って2ヶ月前の体見てください」と続け、ダイエット前後の変化に自信を見せています。

小寺さんは、9月18日の投稿では、「こてまりちゃん！なんと写真集発売します！2ヶ月後に撮影します〜！」と写真集の制作を発表し、「体作り頑張ります！！アドバイスください〜！」と決意表明していました。







また、10月23日の投稿では「写真集撮影まで1か月を切りましたがダイエットは続けております。1か月で3キロほど落としましたので、ここからはキープしてしつつ筋トレ強化します」とダイエット途中経過を報告していました。







この投稿に、「一層素敵です 写真集楽しみです」「綺麗に痩せられましたね

絞れてる」「筋肉質の良い脚」「お見事です だいぶ引き締まったラインになりましたね！」「写真集楽しみにしてます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】