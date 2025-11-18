サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間17日、A、G、Lグループの最終節6試合が行われました。

ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。

A組では、勝ち点12で並んでいたドイツとスロバキアが直接対決し、ドイツが6−0の大勝。欧州予選の初戦で黒星スタートだったドイツですが、5連勝と巻き返して、本大会切符をつかみました。敗れたスロバキアは2位でプレーオフに回ります。

G組ではオランダがリトアニアに4−0の快勝で本大会の切符を獲得。L組ではすでに突破を決めているクロアチアがモンテネグロに3−2で勝利フィニッシュとなりました。G組はポーランド、L組はチェコが2位でプレーオフに進出します。

残す戦いはB、C、E、H、J組の最終節。特にC組は勝ち点1差の首位デンマークと2位スコットランドが直接対決、H組は勝ち点2差の首位オーストリアと2位のボスニア・ヘルツェゴビナがで直接対決が組まれています。J組は首位ベルギーを2差で北マケドニアとウェールズが追う展開となっており、し烈な戦いが予想されます。

【17日の欧州予選結果】＜A組＞ドイツ 6−0 スロバキア北アイルランド 1−0 ルクセンブルク＜G組＞オランダ 4−0 リトアニアポーランド 3−2 マルタ＜L組＞クロアチア 3−2 モンテネグロチェコ 6−0 ジブラルタル