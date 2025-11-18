【W杯欧州予選】ドイツとオランダが切符 ドイツは初戦黒星発進から5連勝で巻き返し
サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間17日、A、G、Lグループの最終節6試合が行われました。
ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。
A組では、勝ち点12で並んでいたドイツとスロバキアが直接対決し、ドイツが6−0の大勝。欧州予選の初戦で黒星スタートだったドイツですが、5連勝と巻き返して、本大会切符をつかみました。敗れたスロバキアは2位でプレーオフに回ります。
G組ではオランダがリトアニアに4−0の快勝で本大会の切符を獲得。L組ではすでに突破を決めているクロアチアがモンテネグロに3−2で勝利フィニッシュとなりました。G組はポーランド、L組はチェコが2位でプレーオフに進出します。
残す戦いはB、C、E、H、J組の最終節。特にC組は勝ち点1差の首位デンマークと2位スコットランドが直接対決、H組は勝ち点2差の首位オーストリアと2位のボスニア・ヘルツェゴビナがで直接対決が組まれています。J組は首位ベルギーを2差で北マケドニアとウェールズが追う展開となっており、し烈な戦いが予想されます。【17日の欧州予選結果】
＜A組＞
ドイツ 6−0 スロバキア
北アイルランド 1−0 ルクセンブルク
＜G組＞
オランダ 4−0 リトアニア
ポーランド 3−2 マルタ
＜L組＞
クロアチア 3−2 モンテネグロ
チェコ 6−0 ジブラルタル