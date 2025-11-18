「懐かしい」押切もえ＆西山茉希、CanCam黄金期2ショットにファン歓喜「青春の憧れ」「益々お美しい」
モデルの押切もえが17日にインスタグラムを更新。テレビ番組で共演した西山茉希との2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】押切もえ＆西山茉希、スタイル抜群の全身ショットも公開（ほか2枚）
押切が投稿したのは、ゲスト出演した17日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）からのオフショット。写真には、番組で共演した西山茉希と仲良く寄り添う2ショットや、控室の前でポーズをとるソロショットが収められている。投稿の中で押切は、番組で共演した西山について「ますます可愛くて頑張り屋で面白くて愛される、最高の女性でした！」とつづり「本当に今日は（も？）頼りきりでした。またすぐ会いたい」とコメント。
ファッション誌『CanCam』のモデルとして活躍した2人の姿に、ファンからは「もえちゃん、まきちゃん、大好きでCanCam買ってました！」「青春の憧れ」「お二人ともにママになって益々お美しい」などの声が集まっている。
■押切もえ（おしきり もえ）
1979年12月29日生まれ。高校在学中からファッション誌の読者モデルとして活躍し、2001年にはファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルに。2007年には『CanCam』の姉妹紙『AneCan』の専属モデルに抜擢される。2016年8月、『AneCan』専属モデルからの卒業を発表すると、11月にはプロ野球選手の涌井秀章と結婚。2018年3月には第1子を出産し、2021年7月には第2子が誕生している。
引用：「押切もえ」インスタグラム（@moe_oshikiri）
