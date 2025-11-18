日本付近は冬型の気圧配置となっていて、上空には強い寒気が流れ込んできています。日本海側は雪や雨の降る所が多く、北日本は大雪による交通障害に注意が必要です。晴れる所も広い範囲で風が冷たくなりそうです。

北日本の日本海側は午後も広く雪が降り、風も強くふぶく所があるでしょう。北海道は大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害に注意が必要です。東日本や西日本の山沿いも雪の降る所があり、東日本の山沿いは積もる所がある見込みです。太平洋側は晴れ間の出ている所も多いですが、所々でにわか雨がありそうです。

最高気温は月曜日より大幅に低い所が多く、晴れる所も風が冷たいでしょう。夜は朝より冷え込む所も多くなるため、マフラーやストールなどがあるとよさそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：4℃

青森 ：3℃ 盛岡：6℃

仙台 ：8℃ 新潟：9℃

長野 ：10℃ 金沢：9℃

名古屋：14℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：15℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：18℃ 福岡：12℃

鹿児島：16℃ 那覇：21℃

水曜日の朝は一段と冷え込みが強まり、東京や名古屋は6℃まで下がる見込みです。今シーズン一番冷え込む所も多くなりそうなので、これまでよりもしっかり防寒をしてお出かけください。日本海側の雪や雨は、水曜日の午後は次第にやんでくる見込みです。