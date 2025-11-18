青春ホラー映画『とれ！』期待の新星・中島瑠菜、共演まいきち＆和田雅成ら場面写真解禁
Youtubeチャンネル「kouichitv」で人気の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務めた初の長編映画『とれ！』より、神様に取り憑かれた高校生・美咲（中島瑠菜）と親友・皐月（まいきち）、霊能者・浅野（和田雅成）、さらに母親役の奥菜恵と宮地真緒の場面写真が解禁された。
【写真】透明感あふれる中島瑠菜 まいきち、和田雅成＆母親役の奥菜恵＆宮地真緒も 『とれ！』場面写真
本作は、神様に取りつかれた高校生のバズり心霊動画が巻き起こす騒動を描いた青春ホラー映画。主演を務めるのは、今年『新幹線大爆破』『TOKYOタクシー』『レイニーブルー』など話題作に続々と出演し、本作で長編映画単独初主演を飾る期待の新星・中島瑠菜。さらに、まいきち、和田雅成、宮地真緒、奥菜恵ら多彩なキャストが顔をそろえる。
脚本・監督のコウイチは、YouTubeチャンネル「kouichitv」を運営し、若者を中心に熱狂的な支持を集める動画クリエイター。短編映画『最悪な1日』で札幌国際短編映画祭の特別賞を受賞し、短編『消えない』も2021年のYouTube公開直後から大きな話題を呼び、再生回数460万回を突破した。YouTuberが長編映画の監督・脚本を務めるのは日本初となる。
今回解禁された場面写真では、主人公・美咲（中島）の背後にお面を被ったスーツ姿の”神様“が立っている奇妙なショットや、美咲と皐月（まいきち）が学校の階段でスマホを見ながら笑い合う後ろに神様が立っている姿など、日常の中に“神様”が姿を現した摩訶不思議な世界が切り取られている。
シングルマザーの親に負担をかけたくないと真面目にバイトに励む高校3年生の美咲は、ある日、親友の皐月に勧められて投稿したVlogに霊のようなものが映ったことがきっかけで、投稿動画が一気にバズることに。もっと面白い心霊動画を撮ろうと2人で廃墟を訪れたところ、美咲はお面姿の”神様”に取り憑かれてしまう。困り果てた美咲は、霊能者の浅野斗真（和田雅成）のもとを訪ね、どうにかこの神様を追い払ってほしいと懇願するが、浅野は「悪いものではなく、神様に気に入られてむしろラッキー」と美咲に伝える。
場面写真には、美咲と皐月が廃墟を訪れる姿や、この廃墟で心霊動画を撮る2人の姿、喫茶店で浅野と打合せる姿も収められおり、その背後にはいつも“神様”がピタッと映りこんでいる。
さらに、美咲の母・佐藤雅美役の奥菜恵と、皐月の母・橋本未映子役の宮地真緒の場面写真も解禁された。2人の高校生を支える母親たちの存在にも注目だ。
映画『とれ！』は、2026年1月16日より全国公開。
