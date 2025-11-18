ミスユニバース準グランプリ美女、元恋人が他の女性と話す姿に涙「同じ空間にいることがしんどい」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の第2話が16日に放送され、見届人の前田敦子の元カレとの仰天エピソードが明かされた。
【写真】元ミスユニバース美女、元彼が他の女性と話す姿に涙
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には、新たなスタジオ見届け人として、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3人が出演する。
第2話では、第1話に続き、男性陣がこぞってBAR経営者のレイナをデートに誘う。これには前田も「レイナちゃん、なんか気になりません？」と、彼女の持つ魅力に惹きつけられる様子を見せました。レイナはエステティシャン・ダイシロウをはじめ、俳優・シュウトとデートを重ねる“爆モテ”っぷりを発揮した。
レイナの元恋人で京都大学卒のコンサル・タカマサは「ここ俺がレイナとよく行ってた場所やんね…」とレイナがシュウトと自分との思い出の地を訪れていることをInstagramで知りポツリ。さらに別の投稿ではエステティシャン・ダイシロウの施術を受けているレイナの姿もあり「今日2回デートしてる…」と言います。他の参加者の前で「（レイナに）嫉妬はしてない」と言ったタカマサでしたが、1人になると「シュウトくんと行っていた場所は『私はここが大好き、一緒に来てくれる？』って言われた場所だったのでもやもやした、人生初の嫉妬かも知れないですね」とリアルな胸の内を語っていた。
共同生活5日目、参加者に「今日から隣の家のメンバーとの交流が可能になります、ただし元恋人との会話は禁止です」とのアナウンスがあり、2つの家合同でランチ交流会を開催することに。ここで、元ミスユニバース準グランプリでフィットネストレーナーのサヤカは、元恋人のダイシロウがインフルエンサー・アイラと楽しく話している場面を目撃してしまう。
サヤカは急速に距離を縮めていたタカマサと外に出て、「このまま本当に別れちゃうのかなっていう実感が…」と涙。ダイシロウと結婚したいと思っていたものの、「うやむやの状態がずっと続くんだったらこの別れが本当の別れになる覚悟」と話していたサヤカは、このことで「吹っ切れてたんだけどな…」「タカマサと過ごしている時間は楽しいし（ダイシロウを）忘れられてたけど…目の前に来るとキツいな。同じ空間にいるのがしんどい」と本音を漏らしましていた。
『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて毎週日曜日21時。
