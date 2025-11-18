歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーに向けての意気込みを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「本日もうぉっおーい のテンションでやったりまっす」 アジアツアーへ意気込み ＳＮＳに綴る





浜崎あゆみさんは「今週末は福岡！とうとう国内追加公演ファイナルです。」と、投稿。



続けて「やりきります、共に。」と、ライブの動画を添えて綴りました。







そして、続く投稿で、浜崎あゆみさんは「本日もうぉっおーい のテンションでやったりまっす」と、意気込み。





更に、「そして！ マカオ公演に収録が入る事が決まりましたっ スーパード派手なグランドファイナルにするぜぃ」と、その思いを綴っています。これらの投稿にファンからは「国内追加公演ラスト福岡 気合い入りますね!!」・「楽しみの一言に尽きる」・「海外で収録するのすごい！より一層熱いファイナルになりそうで楽しみ」・「あゆちゃんおはよう 気合いが入った、パワーフルだね あゆしか勝たん」などの反響が寄せられています。





浜崎あゆみさんはアジアツアーの福岡公演を１１月２３日、上海公演を１１月２９日、マカオ公演を２０２６年の１月１０日に控えています。







【担当：芸能情報ステーション】