¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÍèµ¨µî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤«¡¡¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Îà·ã¿ä¤·á¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¾º³Ê¤Ë¿µ½ÅÏÀ
¡¡£Æ£±¤Î¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·±Ô¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê£±£¸¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë¿µ½ÅÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë°Ê³°¤ÎÍèµ¨¥·¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¾º³Ê¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ë£²ÀÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢£Æ£²¤Ë»²ÀïÃæ¤Î¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Î£³¿Í¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ËÂç¤¤Êµ¿Ìä¤¬ÉÕ¤¯¡×¤È¤·¡Ö±Ñ¹ñ¤Î£±£°Âå¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÈÈ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬º£µ¨¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖµÞ·ã¤Ê¾º³Ê¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³¡ÊÇî»Î¡Ë¤Ï¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤òÍèÇ¯£Æ£±¤Ë»²Àï¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·çÅÀ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿°ìÊý¡ÖÈà¤Ï¤â¤¦¡Ê£Æ£²¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë¤â¤¦£±Ç¯£Æ£²¥ì¥Ù¥ë¤Ç²á¤´¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¾º³Ê¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤¬Íèµ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Êµ¬Â§¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤è¤ê³ÑÅÄ¤Î·Ð¸³¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£