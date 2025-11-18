ますだおかだ岡田圭右、家族旅行での息子の横顔公開「子猿抱えてるの可愛すぎ」「最高に癒やされる」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が11月17日、自身のInstagramを更新。家族旅行での息子の姿を公開し、話題が寄せられている。
【写真】56歳芸人「可愛すぎる」子猿抱える息子の横顔
岡田は「＃家族旅行＃鬼怒川温泉＃鬼怒川ロープウェイおさるの山」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。子どもとロープウェイに乗る後ろ姿や、子猿を抱き優しい表情で見つめる息子の姿を披露している。
この投稿に「息子さん可愛い」「息子さんと子猿ちゃんにほっこり」「家族サービスしてるパパ姿最高」「子猿抱えてるの可愛すぎ」「最高に癒やされる」などとコメントが集まっている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
