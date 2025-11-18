ムロツヨシ“薄毛”ショットにファン衝撃「二度見した」「本物？リアルすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】俳優のムロツヨシが11月17日、自身のInstagramを更新。衝撃的な髪型を公開し、反響が寄せられている。
【写真】49歳俳優「リアルすぎる」衝撃の“薄毛”ショット
ムロは「私の喜劇史」と題し「勇者ヨシヒコと導かれし七人」（テレビ東京／2016年）でムロが演じたメレブ役の金髪のカツラ姿や、カツラと思われる薄毛姿でキリッとした顔で自撮りする様子を披露。続く投稿では、オレンジのウィッグ姿、無造作にセットされたカツラスタイルを披露し、過去のカツラコレクションと思われる写真を一挙に紹介した。
この投稿に「待って、二度見した」「本物？リアルすぎる」「びっくり」「久々にメレブ様見れて嬉しい」「喜劇ではなく義務教育ですね」「若い姿素敵」「薄毛の違和感がなくて笑っちゃう」「イケメンだから似合う髪型」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳俳優「リアルすぎる」衝撃の“薄毛”ショット
◆ムロツヨシ、金髪・薄毛…様々なヘアスタイル披露
ムロは「私の喜劇史」と題し「勇者ヨシヒコと導かれし七人」（テレビ東京／2016年）でムロが演じたメレブ役の金髪のカツラ姿や、カツラと思われる薄毛姿でキリッとした顔で自撮りする様子を披露。続く投稿では、オレンジのウィッグ姿、無造作にセットされたカツラスタイルを披露し、過去のカツラコレクションと思われる写真を一挙に紹介した。
◆ムロツヨシの髪型に反響
この投稿に「待って、二度見した」「本物？リアルすぎる」「びっくり」「久々にメレブ様見れて嬉しい」「喜劇ではなく義務教育ですね」「若い姿素敵」「薄毛の違和感がなくて笑っちゃう」「イケメンだから似合う髪型」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】