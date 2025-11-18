IVEガウル、美デコルテ映えるコルセット姿 シルバー衣装ショットに「女神降臨」「圧巻のスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が11月17日、自身のInstagramを更新。「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」でのオフショットを公開し、話題となっている。
◆IVEガウル、美デコルテを披露
ガウルは、11月15日に開催された「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」出演時のオフショットを公開。「saint gaeul」とコメントをつけ、 美しいデコルテが際立つシルバーのコルセットを着用している写真を複数枚投稿した。
◆ガウルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神降臨」「ゴージャス」「天使みたい」「可愛すぎる」「圧巻のスタイル」「素敵な衣装」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
