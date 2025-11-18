ガウル（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が11月17日、自身のInstagramを更新。「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」でのオフショットを公開し、話題となっている。

【写真】人気K-POPアイドル「天使みたい」デコルテ＆ウエスト輝く衣装姿

◆IVEガウル、美デコルテを披露


ガウルは、11月15日に開催された「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」出演時のオフショットを公開。「saint gaeul」とコメントをつけ、 美しいデコルテが際立つシルバーのコルセットを着用している写真を複数枚投稿した。

◆ガウルの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「女神降臨」「ゴージャス」「天使みたい」「可愛すぎる」「圧巻のスタイル」「素敵な衣装」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】