パドレスは１７日（日本時間１８日）、Ｋ・ハート投手（３２）と新たに１年契約を結んだことを発表した。来季年俸１００万ドル（約１億５５００万円）、２７年は２５０万ドル（約３億８８００万円）の球団オプションとなる。

ハートは２０年にレッドソックスでメジャーデビューしたが、４試合で防御率１５・５５に終わった。その後はマイナー球団を渡り歩き、２４年から韓国球界に戦いの舞台を移すと、ＫＢＯ（韓国プロ野球）のＮＣで同年に１３勝をマーク。メジャーでのサイ・ヤング賞に相当するチェ・ドンウォン賞を獲得し、今季からパドレスに加入した“逆輸入左腕”だ。

だが、今季は２０試合（６先発）で３勝３敗、防御率５・８６。９月には救援転向で存在感を示すも、パ軍は来季年俸５００万ドル（約７億７６００万円）の球団オプションを破棄してＦＡとなっていた。

チームは右肘手術を受けたダルビッシュの来季全休が決まっており、シース、キングがＦＡ。最大で主戦投手を３枚欠く状況になり得るだけに、先発投手の確保は最重要課題。西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す今井達也投手（２７）争奪戦にも一番に名乗りを挙げている。