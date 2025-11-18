桃月なしこが、11月14日発売の「BLTMONSTER」の表紙に登場。アザーカット5枚が公開された。

桃月なしこ「BLTMONSTER」

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。

また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』に木瀬あやか役、FOD/フジテレビ『エリカ』に小田美緒役として出演。さらに、宣伝大使も務める現在放送中のTVアニメ『不器用な先輩。』で、ゲスト声優・秋月ナシコ役として出演している。

桃月なしこ コメント

◆BLTMONSTER初表紙掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

BLTMONSTERは以前から知っていて、すごくオシャレな写真が多くていいなと思っていたのでいつか私も表紙を飾れたらなと思っていました！

そんな中でこうして初表紙を飾ることができてとてもうれしく思います！

◆今回はどのような撮影でしたか？

恐れ多いのですが、「女王」をテーマにヘルシーかつ力強い、素肌感のある撮影をしました。

中でも黒ビキニの王冠が大人っぽくていいなと思っていて、最近はずっと前髪をおろしているので、こうしておでこを見せることは少なく、新鮮でもありますし、より大人っぽく見せてくれてるなとも思ったので、衣装・ヘアメイク込で気に入っています。

◆先日、テレビ朝日『熱闘!Mリーグ』に出演されていましたが、ご自身を麻雀の役に例えるとしたら、どの役が近いと思いますか？

役に例える、というのは正直あまりピンと来ないんですけど（笑）。

好きな役で言えば立直・一発・ツモあたりが多いですね。

シンプルなんですけど、やっぱり決まると気持ちいいので。

よく狙いがちなのは対々和です。

そもそも麻雀にハマったきっかけが漫画『咲-Saki-』なんです。

あの作品に出てくるように、やたらドラを集めたり、海底撈月でバシバシあがったり、そんな特別な力があったらいいなあ…という憧れは今でもあります（笑）。

ただ、現実はもちろんそんな超能力はなく…（笑）。

日々楽しく麻雀を打たせていただいています（笑）。

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが応援してくれるおかげで、こうして初めて表紙を飾る雑誌に登場できたり、趣味である麻雀を仕事にすることができています。

これからも多岐にわたって頑張っていきたいと思っているので、引き続き応援してもらえるとうれしいです。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

The post 桃月なしこ、ランジェリー姿で色白美ボディ披露「BLTMONSTER」アザーカット5点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.