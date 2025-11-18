タレントの友近が１８日までに自身が扮する歌手「水谷千重子」としての公式ＳＮＳを更新。神戸で大人気キャラのイベントを開催したことを報告した。

インスタグラムで「昨晩は神戸ポートピアホテルでの西尾一男とピザを囲む会が段取りされましたわよ」と書き始めて、西尾一男としてネタを披露する姿やファンと触れ合う様子をアップした。「寸法のでかい会場に沢山（たくさん）のお客様にお集まりいただき感謝感謝でございましたって、一男ちゃん ありがとうございました 来年またお会いできることを楽しみにしております」とつづった。

続けて「さっ１２月は千重子のディナーショーが同じ会場 神戸ポートピアホテルで開催されますわよ １２月１４日日曜日！皆様是非いらして 写真はＭＢＳラジオ友近のおかえりなさいでご一緒してる上田芹莉アナとプロデューサー大月ちゃんよ！」と告知して締めた。

この投稿には「毎回満席にできるおじさん見たことない」「題名だけで笑える！」「段取り！お願いします」「会場がＬ寸！」「女性ファンが多いのが面白い」などの声が寄せられている。