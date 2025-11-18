Amazonで36％オフ！ MacBook Proも充電できる、モバイルバッテリーで人気のUGREEN製品がお得
Amazonでは、毎日タイムセールを実施中。モバイルバッテリーで高い人気を誇る「UGREEN」の製品も、セール価格でゲットするチャンスです。
最大100Wの高出力モバイルバッテリーが36％オフ
今回のタイムセールでは、ユーグリーン･ジャパンが販売するモバイルバッテリー「UGREEN Nexode 20000mAh 2way急速充電モバイルバッテリー 100W USB-C to USB-Cケーブル付き」が36％オフの6,372円（税込）で販売中。
Power Delivery対応のUSB-Cポート2つと、USB-Aポート1つが搭載された3ポートのモバイルバッテリー。USB-C1の単一ポート使用の場合、最大100Wの高出力で、MacBook ProなどのノートPCも急速充電が可能です。また、USB-C2は30W、USB-Aポートは22.5Wとこちらも高出力。複数ポートを同時使用しても、USB-C1ポートは常に65Wの高出力を保つため、複数デバイスを同時充電する場合でも、出力配分によるパワー低下の心配はなさそうです。
さらに、本体容量は20000mAhと大容量。iPhone 15 Proを約4.5回、Galaxy S23 Ultraを約3回、MacBook Air M2 15を約1回、フル充電することが可能です。
PPS 2.0バージョン、QC、FCP、AFC、SCPなど、あらゆる急速充電プロトコルも対応。スマートフォンやノートPC以外にも、Nintendo Switchやドローンなど、さまざまなデバイスを充電できます。低電流モードに切り替えればイヤホンなどの小型デバイスも充電可能です。
高出力で便利なうえに、マルチ保護機能も搭載。過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止などの保護回路を搭載するなど、安全面の機能も充実しています。
最大100Wの高出力が便利なUGREENのモバイルバッテリーをお得にゲットするなら今！この機会にぜひチェックしてみてください。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post Amazonで36％オフ！ MacBook Proも充電できる、モバイルバッテリーで人気のUGREEN製品がお得 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.