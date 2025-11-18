ＣＳ放送の「ＴＢＳ ＮＥＷＳ」キャスターなどを務めるフリーの三上萌々アナウンサー（３０）が、試験合格を報告した。

１８日までにインスタグラムで「【ご報告】この度、気象予報士試験に合格することができました！これまで支えてくださったすべての皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです…！」とつづり、合格通知書を手にした姿をアップした。

「働きながらの受験生活は心が折れそうな時もありましたが、周りの温かい応援のおかげで、絶対やってみせる！と自分を奮い立たせることができました」とし、「アナウンサーになってもうすぐ５年。自分は何のために会社を辞めてアナウンサーの道へ進んだのかを見つめ直したときに浮かんできたのは、『人の役に立ちたい』という思いでした」と説明。

「災害報道がきっかけでアナウンサーを志し、能登半島地震や大雨災害など、多くの災害に放送で直面してきました。また、サッカー×気候変動のお仕事をしながら自分に何ができるだろう…？と模索する中で、『気象のことをもっと勉強して、自分も誰かの役に立てる存在になりたい』と思うようになったのが受験のきっかけです」と明かし、「学んだことを今後どう活かしていくか、ゆっくり考えていきたいと思います！アナウンサーとしても、気象予報士としても精進してまいりますので、引き続きよろしくお願いします」とつづった。

気象予報士試験の合格率は５％前後を推移する難関として知られる。この投稿にはハリー杉山が「なんと！！！！お見事！！！おめでとうございます！！」と祝福。「尊敬です」「すげぇ！！」「激務の中本当にすごいです」などの声が寄せられている。

三上アナは慶大理工学部応用化学科卒。２０２１〜２３年にテレビ高知アナウンサー。ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」リポーター、イベントＭＣなどで活動。