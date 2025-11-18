NEXER社とザセム（THE SAEM）がこのほど、全国の男女1000人を対象に「韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人」についてのアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】韓国風メイクが似合いそうな女性芸能人ランキング 6位以下も納得

3位はモデル・女優の「菜々緒」（40票）が入った。「目が切れ長、顔がシュッとしている」「東洋的な美しさがあり似合いそう」などの意見が寄せられた。他にも、韓国の女優やモデルに見られるクールでセクシーな雰囲気と重なっているという意見が多く見られた。



2位となったのは、女優の「広瀬すず」（41票）。「メイクは何でも似合いそう」「何となくナチュラルなイメージが強いから」と、韓国メイクの特徴である「ナチュラルなイメージ」や「透明感」などが備わっており、相性が良さそうだという意見が多く送られた。



唯一の50票超えで1位に輝いたのは、女優の「北川景子」（53票）。「透明感抜群のお肌の持ち主だから」「元が綺麗」など、透明感あふれる白い肌やキリッとした目元といったパーツが、韓国風メイクのトレンドを最大限に活かせるのではないか、と評価されていた。



以下は発表されたトップ5。



第1位 北川景子 53票



第2位 広瀬すず 41票



第3位 菜々緒 40票



第4位 ファーストサマーウイカ 38票



第5位 綾瀬はるか 37票



（よろず～ニュース調査班）