ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「パンケーキでハニーチーズチキンバーガー」を11月21日から期間限定で発売します。

【画像】「つ、罪深い……！！！」→これが禁断のドムドム新作「パンケーキでハニーチーズチキンバーガー」ビジュアルです！

リコッタチーズを練り込んだパンケーキでサンド

塩気と甘みを組み合わせた「禁断の組み合わせ」シリーズの新作として登場する同商品は、リコッタチーズを練り込んだ優しい甘さのパンケーキでフライドチキンをサンドした一品。フライドチキンにはチーズソースと「アカシアはちみつ」を合わせており、仕上げに振ったブラックペッパーがアクセントになっています。

同社は「チキンとチーズの塩気に、はちみつとパンケーキの甘さと食感の虜になってしまうこと間違いなし！ これはまさに、『禁断の組み合わせ』！」とコメントしています。

同店で人気という「禁断の組み合わせ」シリーズの新たなバーガーは、SNSでは早速話題に。「これめちゃくちゃおいしそう」「パンケーキで挟みよった（笑）」「なんだこの罪悪感の塊は…！」「素晴らしい」「絶対おいしいやつじゃないか！！」「また面白いの出すやん」「罪深い…」「絶対に食べに行きたい〜」といった期待の声が多数集まり、盛り上がりを見せています。

価格は、単品が680円、セット1090円（どちらも税込み）。セットにはポテトフライMとドリンクMが付きます。全国の店舗（浅草花やしき店、市原ぞうの国店は単品のみ）で販売されます。