トニー賞受賞女優エリザベス・フランツさんが、がんとの闘病の末、８４歳で亡くなった。夫で脚本家のクリストファー・ペルハム氏がニューヨーク・タイムズ紙に語ったところによると、エリザベスさんは１１月４日、コネチカット州ウッドベリーの自宅で息を引き取ったという。治療に使用された薬剤に対する「重篤な反応」が死因となっている。



【写真】アカデミー賞ノミネート女優死去、84歳 昨年認知症の診断、ホスピスに入所

エリザベスさんは、１９９９年、アーサー・ミラー作「セールスマンの死」ブロードウェイ５０周年記念公演で主人公ウィリー・ローマンの妻リンダを演じ、トニー賞助演女優賞を受賞。２０００年には同作のテレビ版にも出演し、エミー賞にノミネートされた。



１９４１年６月１８日、オハイオ州アクロン生まれ。１９４７年の映画「気まぐれ天使」で女優のロレッタ・ヤングさんの演技に感銘を受け、女優を志すようになった。



舞台でも高い評価を受けており、１９８３年にはニール・サイモン作「ブライトン・ビーチ回顧録」、２００２年には「朝は、７時」の再演でトニー賞にノミネート。１９８０年にはクリストファー・デュラング作「Ｓｉｓｔｅｒ Ｍａｒｙ Ｉｇｎａｔｉｕｓ Ｅｘｐｌａｉｎｓ Ｉｔ Ａｌｌ ｆｏｒ Ｙｏｕ」で厳格な修道女役を演じ、オビー賞を受賞した。



テレビでも活躍し、「アズ・ザ・ワールド・ターンズ」といったソープオペラに加え、「ロザンヌ」「ギルモア・ガールズ」「ＬＡＷ ＯＲＤＥＲ」など多くの人気ドラマに出演。舞台と映像の両方で豊かな演技力を発揮し続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）