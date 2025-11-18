Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）内の「キャラコレ」にて、2025年10月23日(木)から11月5日(水)まで開催された「パンシェル POP UP SHOP」

2025年11月3日(月・祝)に開催された、アンバサダー「しなこちゃん」も登場した来店特典会の様子を紹介します☆

「パンシェル」ポップアップショップ「来店特典会」

「パンシェル POP UP SHOP」は、90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」の期間限定ショップ。

原宿系動画クリエイターの「しなこちゃん」がアンバサダーに就任し、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）内の「キャラコレ」にて、2025年10月23日(木)から11月5日(水)まで開催されました。

さらに、2025年11月3日(月・祝)には「来店特典会」としてしなこちゃんが来店し、特典に当選したゲストとの撮影会を実施。

撮影会ではたくさんのしなこっこたちの笑顔と喜びの声があふれていました！

パンダの天使のおとこのこ「パンシェル」や「パンデビ」のキュートでポップなアイテムを種類豊富に取り揃えて販売した「パンシェル POP UP SHOP＠渋谷サクラステージ」

店内での「パンシェル」としなこちゃんの楽しい様子を紹介していきます☆

私物の「パンシェル」スクエアバッグを持参してくれたしなこちゃん。

おすすめグッズのぬいぐるみや

フェイスクッションを手に取り、「パンシェル」と一緒に撮影しました☆

しなこちゃん等身大パネルにサインも書いてくれました！

等身大パネルにかわいいサインが入りました☆

「パンシェル」のグッズは、POP UP SHOP終了後も公式オンラインショップで販売中です！

パンシェル公式オンラインショップ

URL：https://marimocraft-shop.com/shops/panshel

「パンシェル」や「パンデビ」のぬいぐるみ、マスコット、人気のエナメルバッグやポーチなど。

便利でかわいいアイテムが盛りだくさん販売されています！

PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）について

空をトコトコ歩く、パンダの天使のおとこのこ。

パンダの神様が、天使をつくろうと雲を集めてくるくる丸めたときに生まれた「パンシェル」

おっとりで、のんびりや、まぁるいものと、あたたかいものが大好き。

ひとりぼっちの「パンシェル」に友だちをつくってやろうと、神様が命を吹き込んだときにうっかりよそ見をして生まれた「パンデビ」

やんちゃで、いたずらが大好き、すごい速さで空をびゅーんと飛ぶことも。

心の優しい「パンシェル」といたずらが大好きな「パンデビ」

二人はいつも一緒にいる幼なじみ。

楽しそうなしなこちゃんと「パンシェル」が来店した、ポップアップショップのイベント！

2025年11月3日（月・祝）に開催された「来店特典会」の紹介でした☆

