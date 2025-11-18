ザ・ビートルズ『アンソロジー』記念ポップアップが原宿に登場 限定グッズ＆最新作の先行販売も
ザ・ビートルズの名作を網羅した最新ボックスセット『アンソロジー・コレクション』のリリースを記念して、東京・原宿にて公式ポップアップストア『ザ・ビートルズ「アンソロジー」オフィシャル・ポップ・アップ・ストア』が期間限定で開催されることが決定した。21日から30日まで、東京・神宮前の「81 BELOW」にて開催される。
【動画】ジョン・レノンのボーカルをAIで分離・抽出して再構築「フリー・アズ・ア・バード」ミュージックビデオ
今回のポップアップストアでは、21日に発売される『アンソロジー・コレクション』8CDおよび12LPセット、同時発売の『アンソロジー4』2CD＆3LPなどの音楽作品を中心に、『ザ・ビートルズ・アンソロジー』のビジュアルを使用したフーディ、ロングスリーブTシャツ、トートバッグ、キャップ、マグカップ、キーチェーンなど、ファン必見のオフィシャルグッズも多数ラインナップされる。
ポップアップストアで販売されるアイテムは、ユニバーサルミュージックが運営する公式オンラインストア『THE BEATLES STORE』でも取り扱い予定。現地でのショッピングに加え、自宅からでも入手可能な形となっている。
また、今回の再発を記念して、1995年に発表されたビートルズの“再結成曲”として話題となった「Free As A Bird」のオフィシャル映像もYouTubeにて公開中。アンソロジー時代を象徴する楽曲とともに、最新リリースに向けて再び世界的な注目が集まっている。
■開催概要
11月21日（金）〜11月30日（日）
午前11時〜午後8時
東京・神宮前 81 BELOW
