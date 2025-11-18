2児の母・山田花子、「自宅で収穫」野菜たっぷり手作り“簡単弁当”を紹介「販売してほしいなぁ」「家庭菜園すごい」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が17日、自身のブログを更新。「収穫した野菜」と題し、自宅で収穫した野菜を使った “簡単弁当”を公開した。
【写真】「お野菜たっぷりで栄養満点」家庭菜園の野菜を使った山田花子の手作り弁当
山田は「自宅で収穫したベビーリーフ入りのサラダ 焼き鮭 魚肉ソーセージ おくら、山芋、なめこ いつもの簡単弁当」とつづり、見た目も栄養も満点の一品を披露している。
白米の上に鮭が堂々と鎮座し、副菜には、ピンクやグリーンのカップに盛り付けられた副菜が彩りを添えていた。さらに、別容器にはフレッシュなサラダがたっぷり。ブロッコリーやベビーリーフ、トマトがバランスよく盛り付けられ、ヘルシー弁当となっていた。
この“簡単弁当”に、コメント欄には「お野菜たっぷりで栄養満点の花ちゃんのお弁当を吉本さんで販売してほしいなぁ」「今日もとっても美味しそうなお弁当」「簡単弁当じゃないよ〜、栄養バッチリ弁当だよ〜」「家庭菜園すごい ベビーリーフ美味しそうですね」などの反響が集まっている。
