鈴木奈々、居酒屋で“ばったり”タレントと遭遇「凄く気さくな方」 顔寄せあう2ショット公開に「すごいビックリ！！」「偶然に遭遇を？」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が18日までに自身のインスタグラムを更新。居酒屋でばったり遭遇したタレントを明かした。
【写真】「楽しかった！」顔寄せあい…鈴木奈々の2ショット
投稿で「おはようございます 昨日、居酒屋さんにお友達といたら松村邦洋さんにバッタリ会いましたー！」と報告。2ショット写真も公開した。
続けて「プライベートも凄く気さくな方で凄く優しい方でした カメラ回ってないけどめっちゃ面白かったなぁー」と振り返り。「プライベートも松村さんテレビと変わらない」「私すっぴんだったので写真の時だけサングラスしました」と写真について説明し、楽しいひとときを紹介した。
この投稿にファンからは「すごいビックリ！！」「そんなに偶然に遭遇を？出来るんだ」「奈々ちゃん可愛い 松村さん久しぶりに見ます」「松村さん思わずバウバウですね」などのコメントが寄せられた。
