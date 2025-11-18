国連の安全保障理事会は17日、パレスチナ自治区ガザ地区をめぐりアメリカのトランプ大統領が提示した和平計画を支持し、治安維持を担う国際部隊の設置を承認する決議案を採択しました。

国連安保理が17日に採択した決議案は、ガザ地区をめぐりトランプ大統領が示した和平計画を支持し、「全面的に実施」するよう求めています。

その柱は、治安維持を担う「国際安定化部隊」の設置と統治を監督する「平和評議会」の創設で、和平計画は法的拘束力のある文書と事実上、認められた形です。決議案はロシアと中国が拒否権を行使せずに棄権し、理事国15か国のうち13か国の賛成で採択されました。

採択を受けトランプ大統領は「平和評議会は私が議長を務め、世界で最も強力で尊敬される指導者たちが参加する」とした上で、メンバーなどは数週間のうちに発表する予定だと明らかにしました。

一方、イスラム組織ハマスは、採択された決議について「拒否する」との声明を出しました。

武装解除を求められていることを念頭に「占領にあらゆる手段で抵抗することは国際法で保障された正当な権利」と主張した上で、「武装に関するいかなる議論も国内問題として扱われるべきだ」と反発しています。