「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」が本日、1995年11月18日の劇場公開から30周年を迎えた。押井守監督コメントが公開されたほか、YOSHIROTTENによる記念ロゴ、特別企画「押井守監督に30の質問聞いてみた」、「はじめての攻殻機動隊」など公式YouTubeチャンネルの新コンテンツも予告された。

YOSHIROTTENが手がけた30周年記念ロゴは、“電脳と生命のあいだ”という攻殻機動隊の根源的テーマを、デジタルのノイズと有機的な揺らぎで再構築。30年にわたり変化し続ける〈ネットと人間〉の関係を象徴するビジュアルとしている。

このロゴは、期間限定にて攻殻機動隊グローバルサイトや、今後展開される30周年関連プロジェクト共通シンボルとして使用されるほか、近日中にムービングロゴの公開も予定。続報は攻殻機動隊公式SNSでアナウンスされる。

攻殻機動隊公式YouTubeチャンネルの新コンテンツも予告。押井守監督へ“30の質問”を投げかける特別インタビュー企画「押井監督に30の質問聞いてみた」も公開を予定しており、攻殻機動隊公式SNSでファンから質問の募集が開始されている。

これまで作品に触れたことのない方への入門企画「はじめての攻殻機動隊」も近日公開予定。タチコマ(CV玉川砂記子)が解説するファンも楽しめるコンテンツとなっている。キャラクターに焦点をあてた新規キャラクターPVシリーズ第1弾として「草薙素子ver.」も近日公開を予定。今後各キャラクターのPVが公開されていくという。

押井守監督 コメント

気がついたら30年経っていました。

映画、ビデオ、DVDなどメディアを変えてなおこの作品が愛され続けているのは原作の持つ力と、応援してくれる皆さんのおかげだと思います。

YOSHIROTTEN コメント

1995年に公開された映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』から30年。

そして、この映画の舞台である2029年までもう目前となった今、私たちの前に現れるこの作品は、もはや“昔のSFアニメ“ではない。

時代とともに、私たち自身がその世界へと近づいてきた--

そんな奇妙な感覚を呼び起こす作品だ。

来たるとされていたAIの時代を、私たちはいま体感し始めている。

目の前の街は、現実なのか。

それとも、ホログラムに映る情報世界なのか。

光の点滅によって姿を現し、

やがて光学迷彩のように闇へと溶けていく--

そんなイメージから、このロゴデザインは生まれた。