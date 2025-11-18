山形県内は18日、寒気の影響で山沿いを中心に雪となっていて、気象台では積雪や路面凍結による交通障害に注意を呼びかけています。



記者リポート「西川町の国道112号です。現在こちらの気温は0℃。雪が横殴りに降っています。走行する車はヘッドライトを点けています。路面は圧雪状態です」



山形地方気象台によりますと、山形県内には強い寒気が流れ込んでいて、山沿いを中心に雪となっています。18日朝の最低気温は、西川町大井沢で0.3度、米沢と村山で3.1度、山形で4.3度などとなりました。

こうしたなか、米沢市の山あいにある白布温泉は、重くしめった雪が降り積もり、温泉街を白く染め上げていました。





東京からの温泉客「きれいで素敵現地は大変雪が降るとクマのニュースで米沢が出てくるので心配だったが寒いと引っ込むのかどうなのか」正午現在の積雪は大蔵村肘折で11センチ、西川町大井沢で7センチとなっています。この寒気は、19日にかけて山形県内に居座る見込みで、気象台では積雪や路面凍結による交通障害に注意を呼びかけています。また、山形県内はその後高気圧に覆われ、あすの午後には曇りとなるところが多くなる見込みです。