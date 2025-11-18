¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡¡ÍèÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝÍ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¥Ó¥¶´ËÏÂÉ½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢2026Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊÝÍ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥¶¤ÎÌÌÀÜ¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏFIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥¶¤ÎÌÌÀÜ¤ÎÍ½Ìó¤ò¿×Â®¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤°ÜÌ±À¯ºö¤Ø¤Î·üÇ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´ËÏÂ¤âÁÀ¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
»ä¤Î½¢Ç¤Á°¤Ï¡¢Î¹¹Ô¥Ó¥¶¤Î¼èÆÀ¤Ë1Ç¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¸½ºß¤Î¡Ë¥Ó¥¶¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï60Æü°ÊÆâ¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×´ÑÀï¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Î¿½ÀÁ¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤À®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢¸¢¸Â¤¬µÚ¤Ö¸Â¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦À¯¸¢¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë300²¯¥É¥ë¡ÊÌó4Ãû6500²¯±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤ª¤è¤½20Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£